СБУ затримала бойовика «ДНР», який приїхав на Харківщину провідати родичів

Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині бойовика самопроголошеної «ДНР», який нелегально приїхав в область, аби відвідати родичів.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Бойовика затримали під час повернення на окуповану частину Донбасу через кордон Росії. У нього при собі виявили військовий квиток так званого «міністерства оборони ДНР» з відмітками про проходження служби та закріплену зброю, а також посвідчення члена фейкового «громадського руху Донецької республіки».

У ноутбуці й телефоні бойовика також знайшли фото та відео із доказами проходження служби в танковому підрозділі «ДНР» та застосування ним зброї.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про створення незаконних збройних формувань та взяли його під варту.