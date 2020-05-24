Названы самые надежные марки авто, которые не ломаются годами

С этими машинами практически не бывает проблем

Кто-то покупает авто, чтобы свободно передвигаться по городу и стране, кто-то ради скорости и впечатлений, а кто-то ради престижа. Но всех этих людей объединяет одно – машина должна быть надежной и не ломаться.

Специалисты назвали марки автомобилей, которые долгие годы будут сложить своему хозяину, не осложняя жизнь поломками. Рейтинг супер-машин составили в Power and Associates.

Так на первом месте Hyundai Genesis G70. Это компактный представительский автомобиль с 4-цилиндровым турбированным мотором на 252 лошадиные силы и крутящим моментом 353 Нм, а также 3.3-литровым двигателем с двойным турбонаддувом.

В Украине б/у Hyundai Genesis G70 стоит от 8 000 $ до 30 000 $.

Mercedes-Benz GLC. Скриншот с видео на Youtube

Второе место по надежности по праву занимает немецкая марка авто Mercedes-Benz GLC.

С этим авто у водителей практически никогда не бывает проблем. По статистике только 2% покупателей были вынуждены обратиться в сервисный центр после 3-х лет эксплуатации авто. При этом каждый автомобиль на момент обращения проехал как минимум 55 километров.

Mercedes-Benz GLC пришел на смену кроссоверу GLK. В основе лежит заднеприводная платформа MRA как на последнем C-Class – о родстве моделей говорит последняя буква в названии внедорожника.

Mercedes-Benz GLC б/у, конечно же, будет подороже Hyundai от 52 000 $ до 80 000 $.

Lexus ES. Скриншот с видео на Youtube

На третьем месте автомобиль бизнес-класса с кузовом типа седан Lexus ES, выпускаемый японским автопроизводителем.

Цена такого авто от 11 000 $ до 45 000 $.

Конструкция кузова, на 70% состоящего из высокопрочной и сверхпрочной стали, создает основу безопасности пассажиров.