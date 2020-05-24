Кирило Сазонов: Свобода кожного не має обмежень при умові, що не заважає чужої волі

Я не хочу, щоб чиновник найвищим рішенням визначав для мене – грати мені в карти чи ні. З ким, коли, як і в якій позі спати. Якщо я ніяк не заважаю оточуючим – в який час і яким способом псувати собі здоров’я алкоголем, жирною їжею, легкими наркотиками або переглядом засідань Верховної Ради. Я виступаю за максимальну легалізацію всього і посилаю морализаторов з проповідниками всіх напрямків в піший еротичний тур.

Шкода, що Верховна Рада на цьому тижні на карантин пішла. Розгляд ряду важливих законів знову зависло. У їх числі той, за прийняття якого я агітую вже років десять. Агітувати почав ще при прем’єрі Тимошенко, мої (і не тільки мої) логічні доводи успішно ігнорували два скликання Верховної Ради і нарешті законопроект внесли в зал. Я про гральний бізнес. І давайте відразу домовимося – я не вважаю держава суворим татом, а нас маленькими дітьми. Яких потрібно плекати, виховувати і забороняти все шкідливе. На наші відносини з владою я дивлюся, як на співробітництво дорослих людей. Ми ставимо якусь задачу, виділяємо під цю справу податки, держава цю задачу вирішує. На цьому все.

Тобто я хочу, щоб держава взяла на себе відповідальність за захист від зовнішнього ворога. За захист від різного роду лиходіїв всередині країни. І, після обговорення, за мінімальний набір правил розпорядку в нашому спільному домі. Не свердлити після 23 годин, не глушити рибу в загальній річці динамітом і не рубати загальні ялинки заради економії в грудні. Можна дописати ще кілька пунктів або пару десятків – не суть. Але я не хочу, щоб чиновник найвищим рішенням визначав для мене – грати мені в карти чи ні. З ким, коли, як і в якій позі спати.

Якщо я ніяк не заважаю оточуючим – в який час і яким способом псувати собі здоров’я алкоголем, жирною їжею, легкими наркотиками або переглядом засідань Верховної Ради. Свобода кожного не має обмежень при умові, що не заважає чужої волі. Така моя принципова позиція. Природно, я виступаю за максимальну легалізацію всього і посилаю морализаторов з проповідниками всіх напрямків в піший еротичний тур. Справедливо вважаючи, що всі заборони не просто несправедливі, але і є чудовою кормовою базою для чиновників та інших правоохоронців. Далі заглиблюватися в теорію не хочу – вже не раз писав довгі тексти на цю тему. Переходимо до практики і суті.

У 2009 році в Росії заборонили казино та ігрові зали. Хотіли загнати всіх бажаючих у спеціальні ігрові зони, був такий федеральний проект. Але гравці не хотіли забиратися десь у глушину, вважаючи за краще літати в Київ і Одесу, які в годині польоту і з відмінним сервісом. Далі ви знаєте – пожежа в ігровому клубі тоді ще Дніпропетровська і рішення прем’єра Юлії Тимошенко. Рішення не про перевірки на пожежну безпеку. Не про вимоги до таким клубам за площею і кількістю пожежних виходів. Рішення про повне закриття всіх гральних клубів, казино і навіть автоматів в барах. Чи це була неадекватна реакція прем’єра на пожежу або мала місця переконливе прохання друзів з РФ – здогадайтеся самі. Мова зараз не про це, а про те, що відбувалося далі.

Гральний бізнес в Україні з тих самих пір під формальним забороною. Десять років – проблема не вирішена. Тому що статус-кво всіх влаштовує. Влаштовував. Казино закриті. Зали ігрових автоматів – на кожному будинку. Їх більше, ніж аптек. Там якась каламутна схема зі старими ліцензіями, які по забороні не можна скасувати або ще щось- треба бути юристом, щоб зрозуміти. Але реальність ми всі бачили: за законом тотальна заборона, а в реалі ніхто навіть не приховується. Після обрання Зеленського салони закрилися протягом доби. Не допомогли старі ліцензії, юридичні лазівки – закрилися всі. Це, звичайно, вразило.

З одного боку це добре – закон потрібно виконувати. Не подобається? Міняти, але до тих пір виконувати до коми. З іншого – нормальний бізнес накрився, люди залишилися без роботи, хто-то без звичного дозвілля, за який готовий був платити. І не треба зараз сумних історій про винесені з дому речі. Я відразу написав, що не вважаю держава суворим татом, який забороняє всі неправильне. Ми дорослі люди і в щільній опіці за свої ж податки я не потребую. Тим паче, правильно вибудувана мережа казино у прикордонних містах і традиційних туристичних центрах типу Одеси і Києва дадуть пристойні гроші в місцеві бюджети за рахунок туризму з Європи. Створять масу робочих місць не тільки в ігровій сфері, але і в готельному бізнесі, в сфері послуг, харчування, транспорту. Золоте дно. Законопроект (небездоганний, на мій погляд) зі скрипом поставили на розгляд у Верховну Раду. І тут рада тимчасово на карантині, тому що коронавірусом госпіталізований депутат. Від «Батьківщини», до речі. Ох вже мені ці збіги…