Трамп задумав створити аналог ВООЗ: почалося гаряче обговорення

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення в Держдепартаменті підрозділи, функцією якого буде реагування на спалахи інфекційних захворювань.

Як пише газета Politico з посиланням на свої джерела, новий відділ може очолити координатор робочої групи Білого дому з коронавирусу Дебора Біркс.

За даними видання, підрозділ може стати альтернативою роботі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), фінансування якої Трамп збирається призупинити.

Згідно з планами Білого дому, Держдеп призначить координатора, який буде контролювати готовність до пандемиям і реагування на них: від поширення вакцин і ліків по всьому світу до розробки протоколів для запобігання поширення захворювань.

Джерело повідомило, що пропозиція обговорювалася 21 травня на засіданні Ради нацбезпеки і викликало розбіжності між Держдепом і Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). У USAID незадоволені ініціативою, так як створення нового відділу може знизити вплив і фінансування агентства.

Один з представників USAID заявив виданню, що в Держдепі були розчаровані діями агентства на тлі поширення COVID-19. Крім того, робоча група Білого дому по боротьбі з захворюванням критикувала USAID за рішення відправити медичні товари в інші країни в розпал пандемії.