Washington Post: Українцям доводиться боятися коронавірусу й одночасно війни

Опитування свідчить, що збройний конфлікт не дозволяє Україні сконцентруватися на боротьбі з пандемією.

У розпал битви з COVID-19 де лежить точка, в який люди починають думати, що ліки гірші, ніж сама хвороба? Нове опитування в Україні свідчить, що для країн в стані війни економічні страхи – це не єдина проблема.

Загрози для національної безпеки теж можуть створити серйозні перешкоди для сповільнення поширення вірусу. Про це на сторінках Washington Post пишуть професор політології й міжнародних відносин Джорджтаунського університету Генрі Гейл, головний науковий співробітник відділу етнонаціоналних досліджень НАН України Володимир Кулик, старший викладач політології Університету Манчестера Ольга Онуч, а також директор Центру мирослав східноєвропейських і міжнародних досліджень у Берліні й професор Оксфордського університету Гвендолін Сесс.

Вони зауважують, що всім країнам доводитися йти на короткострокові вчинки у виборі між битвою проти вірусу і збереженням економіки. Метою дослідження авторів було перевірити пріоритети людей в країні, яка також змушена мати справу з загрозою для безпеки. А така ситуація стосується багатьох країн у світі. Україна теж серед них. Для її громадян складні не лише економічні вибори. Війна з російськими силами на Донбасі відібрала життя понад 14 тисяч людей з 2014 року.

Щоб дізнатися, які розставляють пріоритети українці у ситуації, коли потрібно боротися з пандемією, автори провели дослідження в партнерстві з КМІС. Український інститут включивши їхні питання в своє опитування, яке було проведене 22-24 квітня в телефонному режимі серед 2024 дорослих мешканців України. Це дозволив підтвердити, що пандемія дійсно лякає українців. Результати показали, що більшість людей в країні (57%) «дуже» або «певною мірою» боятися контакту з коронавірусом. Альо 17% людей відповіли, що «не дуже боятися» вірусу, а ще 23% сказали, що «взагалі не боятися». Водночас, переважна більшість переконана, що заходи уряду, націлені проти коронавірусу, потрібно пом’якшити з міркувань безпеки й економіки.

Насправді лише 31% населення готовий боротися з пандемію попри економічну ціну. 19% віддають перевагу економіці, а не боротьбі з COVID-19. 26% українців считают важливішою безпеку й територіальну цілісність, ніж антипандемічні заходь. А 20% считают, що питання безпеки й території не повинні обмежувати битву проти коронавірусу взагалі.

Потенційні обмеження обумовлені не лише бюджетом, а й увагою уряду до того, як і де мобілізувати медичний персонал, а також військовою активністю, яка підриває соціальне дистанціювання.

Автори зауважують, що негативний вплив війни включно з тією, яка триває між Росією й Україною, на здоров’я населення ні для кого не буде секретом. І цей вплив виходить далеко за межі території бойових дій. Опитування показало, що війна може зробити боротьбу з пандемією політично складнішою.

Більше того, у країнах, таких як Україна, певна частина населення не довіряє владі. І це населення може виступити проти заходів уряду, націлених проти пандемії, боячись, що коронавірус використають як виправдання для вчинок, наслідки яких будуть гіршими, ніж від хвороби.

Така можливість дає причини агресорам, таких як Росія, не пом’якшувати свій тиск. Підтримуючи загрози для безпеки, вони можуть ослабити боротьбу з хворобою, тим самим викликаючи небойові втрати й посилюючи політичну напругу.