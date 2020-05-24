«Немає грошей – хай беруть кредит»: командира навчального центру ВМС України Шайволодяна звинуватили у поборах

Зараз кандидатура Шагена Шайволодяна розглядається на посаду заступника командуючого ВМС України.

У навчальному центрі ВМС України у Миколаєві запровадили грошові побори з військових. У розпорядженні видання «Бабель» є аудіозапис з наради, яку проводив нібито командир навчального центру, капітан першого рангу Шаген Шайволодян.

Голос на записі пояснює офіцерам, що вони повинні мотивувати солдатів заводити кредитні картки і «скидатися» у загальну касу.

За відмову здавати гроші він пропонує давіт на військового додатковими нарядами.

«Все оформляють зарплатні картки і можуть тут же оформити кредитну картку. Вісь можна? Можна. Коли оформляють картки… сказати: хлопці, в житті всяке буває, ви ще оформіть кредитку. Там нехай дадуть вам три тисячі або п’ять тисяч і кредитний ліміт», – говорити нібито Шайволодян.

Забезпечуваті військових засобами гігієни він пропонує теж коштом кредитів.

«У примусовому порядку, при тому агітуючи таким чином, що до вас практично всі курсанти оформляли, і воно здорово виручає… І коли ви скажете: «Треба скинутися на туалетний папір і мило», а він скаже: «У мене грошей немає», а ти йому: «У тебе кредитка є», – описує схему командир.

Далі на нараді він розповідає, що потрібно військових, які не дають гроші, залишати у частині без відпусток.

Також, за даними джерела видання, Шайволодян залучає солдатів до будівельних та ремонтних робіт на об’єктах, хоча це повинні робити будівельні компанії, які перемогли у торгах на Prozorro.

«Наприклад, солдати будували альпіністську стінку для підготовки, яка на тендері коштувала 850 тис. гривень. Або ремонтували смугу перешкод вартістю 1,6 млн гривень. Смуга зруйнувалася одразу після спорудження, і щоб приховати це, Шайволодян наказавши солдатам відремонтувати смугу, використовуючи будівельне сміття – дошки та цеглу», – йдеться у статті.

Крім того, солдатів-строковиків використовують для розвантаження овочів і на кухні.

«Це грубе порушення, тому що ні один з військовослужбовців строкової служби не отримував допуску до роботи в місцях приготування та видачі їжі. Їжу для військової частини повинні готувати на договірній основі наймані кухарі», – розповіло джерело.

За даними видання, зараз Шайволодян розглядається на посаду заступника командуючого ВМС України.