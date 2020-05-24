У Києві різко збільшилася кількість хворих коронавірусом

За минулу добу, 23 травня, коронавірус виявили ще у 54 жителів Києва, зокрема – у трьох медиків і шістьох дітей. Отже, загальна кількість заражених COVID-19 в українській столиці вже досягло 2623.

Про це написав на своїй Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко. Найбільше випадків виявили знову в Дарницькому – 12 хворих, Святошинському – 10 і Деснянському районах – 9.

Мер зазначив, що кількість летальних випадків від коронавіруса становить 59 (+1 за добу). Що стосується нових фактів інфікування, то вони були виявлені у 26 жінок у віці від 21 до 81 років, 22 чоловіків від 23 до 81 років, трьох дівчаток у віці 10, 11 і 16 років і трьох хлопчиків, яким 2,12 і 15 років.

У лікарні, за словами Кличка, госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за добу сім осіб. Всього коронавірус подолали 358 мешканців столиці.

«Ми почали в столиці другий етап ослаблення обмежень. І дуже важливо, наскільки кияни будуть дотримуватися елементарних правил. Дуже важливо не допустити загострення ситуації з поширенням вірусу. Не нехтуйте своєю безпекою! Бережіть себе!» – звернувся до киян голова столиці.