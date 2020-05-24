В Ізраїлі розпочали судовий процес про хабарництво і шахрайство проти прем’єр прем’єра Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу постане перед судом. Його звинувачують у хабарництві, шахрайстві й зловживанні довірою. Про це повідомляє BBC. Нетаньягу звинувачення заперечує.

Він також відхилив заклики піти у відставку.

Очікується, що Нетаньягу візьме участь у першому засіданні суду, яке проводитися в окружному суді Єрусалиму.

Йому пред’явлення явили звинувачення у трьох справах, відомих як «1000»,«2000»і «4000».

▪️ Праворуч 1000 — шахрайство і зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків — в основному сигар і пляшок шампанського — від впливових бізнесменів в обмін на послуги;

▪️ Праворуч 2000 — шахрайство і зловживання довірою: Нетаньягу звинувачують у допомозі допомогти з поширенням ізраїльській газеті Yediot Ahronot в обмін на позитивні висвітлення;

▪️ Праворуч 4000 — хабарництво, шахрайство і зловживання довірою:

Нетаньягу звинувачується в просуванні рішень, сприятливих для акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Саула Єлович, в обмін на позитивні висвітлення новинним сайтом, що входять в групу Bezeq.

Нетаньягу назвавши звинувачення проти нього «полюванням на відьом» політичними опонентів. Додамо, що згідно з ізраїльським законодавством, прем’єр-міністр, якого обвинувачують у вчиненні злочину, не зобов’язання зобов’язаний йти у відставку.

У разі засудження прем’єр єрові може загрожувати до 10 років в язниці за хабарництво і максимум трирічний термін за шахрайство і зловживання довірою.