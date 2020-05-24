Прихід тепла в Україну відкладається до червня — синоптик

Погода в понеділок, 25 травня, буде вологою, подекуди затримається прохолода, а прихід тепла в Україну відкладається до початку червня. Жителів столиці засмутить холод і дощ.

Про це в неділю, 24 травня, розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

Так, завтра протягом доби на територію східних регіонів країни прийде атмосферний фронт із Заходу, тому в більшості областей буде дощове. На Сході і Півдні невеликі опади будуть поперемінно «чергувати» з сонцем. Вітер очікується з півночі, а у східних областях — з південно-сходу, невеликий, помірний.

При цьому найближчої ночі хоч і не буде тепло, проте заморозки повинні відступити — стовпчики термометрів покажуть від +6 до +12 градусів. Вдень повітря прогріється в регіонах по — різному-від +14 до +17, вогнище холоду утворюється в Київській області та Карпатах— +9 +12 градусів. На Сході та в Дніпропетровській області буде тепліше — там від +15 до +20 градусів.

Що стосується Києва, то його жителям з погодою завтра не пощастить. Вночі там очікується до +8 градусів, вдень до +12 градусів тепла. Також у столиці протягом завтрашнього дня очікується дощ. При цьому є надії на потепління вже в середу, однак вони можуть не справдитись.

За словами Діденка, відчутне тепло прийде в Україну з 1 по 7 червня.

Погода в Україні 25 травня буде прохолодною. Карта: Наталка Діденко

Погода в Україні 25 травня буде прохолодною. Карта: Наталка Діденко