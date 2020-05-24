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Як захиститися від коронавіруса з допомогою засмаги: у МОЗ зробили заяву

24.05.2020

Експерти розвіяли популярний міф

Від коронавіруса 2020 можна вберегтися кількома способами. Однак загоряння на сонці в цей список не входить. Міністерство охорони здоров’я України розвіяли черговий міф в соціальній мережі Facebook.

Суха і спекотна погода не знищує коронавирусную хвороба, хоча така інформація досі продовжує поширюватися по всьому світу і вводити людей в оману.

«Загоряння на сонці не може захистити людину від коронавіруса. Якщо поруч з вами хворий COVID-19, допоможуть соціальна дистанція і особиста гігієна», — йдеться в повідомленні.

При цьому не варто забувати, що в сухому гарячому повітрі вірус дійсно веде себе менш активно. Тепла погода і відсутність опадів згубно діють на вірус. Однак повністю зникнути він не може.

Основні заходи для захисту від нової коронавирусной інфекції:

  • регулярно мийте руки;
  • дотримуйтесь дистанцію в громадських місцях;
  • по можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот;
  • при підвищенні температури, появи кашлю та утрудненні дихання як можна швидше зверніться за медичною допомогою;

 

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