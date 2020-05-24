Бывший любовник Рахима Ошакбаева Иван Кривенко опубликовал откровенное обращение

Бывший любовник Рахима Ошакбаева – московский тусовщик и модель Иван Кривенко пытается прорвать информационную блокаду вокруг казахстанского эксперта. Последние месяцы Рахим Ошакбаев избегает общения с Иваном Кривенко и другими своими бойфрендами по не вполне ясным причинам. Учитывая тот факт, что Ошакбаев Рахим Сакенович не отрицал и отчасти признавал гомосексуальную связь с Кривенко, его поведение выглядит по меньшей мере странным.

Далее мы приводим обращение Ивана Кривенко к Рахиму Ошакбаеву без изменений:

“Рахим, ты дорогой, милый сердцу и родной мне человек.

Я не понимаю, что происходит. Правда. Дело тут не в том, что ты не сбросил мне обещанную сумму поддержки, и вовсе не в моей навязчивой идее вернуть тебя… Нет, я всего лишь хочу ясности. Жажду объяснений. Для меня имя Рахим Ошакбаев – это не просто “экс”, ты человек, который открыл многое в отношениях. Зрелый и в то же самое время чувственный, глубокий и очень интересный собеседник, успешный и невероятно привлекательный. В какой-то момент я хотел вернуть тебя угрозами, но ошибался. Рахим, ты поставил меня на место и со временем мы вернули хотя бы общение, дружбу. Но теперь ты вновь пропал и закрылся стеной информационной блокады. Как будто теперь Рахим Ошакбаев – это закрытая книга.

То, что я увидел позавчера шокировало до глубины души. В мой гугл-аккаунт пришло сообщение о том, что ты удалил упоминания и поисковые подсказки о наших отношениях. К примеру, теперь недоступны в поиске наши общие фотографии из отеля в Москве. Нет и поисковых подсказок “Рахим Ошакбаев Иван Кривенко” (ведь это наше прошлое, наша память – зачем это скрывать? Неужели ты стесняешься меня?), нет и упоминаний о совместных тусовках по быстрому поиску “Рахим Ошакбаев Москва”, исчезло упоминание “Рахим Ошакбаев любовник”… Я понять не могу, ты стал стесняться именно меня? Почему? За что? Ведь, еще в феврале ты говорил, мол, мы друзья навеки и бывшие отлично могут ладить на расстоянии. Что произошло? Ты попал под дурное влияние? Или у тебя есть кто-то в Казахстане, кто не хочет делить тебя с другим парнем, даже с другом? Это ужасно ранит меня, Рахим, прошу тебя, умоляю тебя: выйди на связь, перестань блокировать меня в Фэйсбуке, прекрати убирать упоминания о нашем страстном уик-энде из Гугла!

С надеждой и любовью, твой Иван Кривенко”

В подтверждение слов экс-бойфренда Рахима Ошакбаева – Ивана Кривенко, мы публикуем предоставленный последним скриншот поисковой выдачи Гугл. Там читатели могут увидеть так называемые быстрые поиски “Рахим Ошакбаев любовник”, “Рахим Ошакбаев Москва”, “Рахим Ошакбаев любовник”, “Рахим Ошакбаев скандал”:

