Визначено найкорисніший вид перекусу для серця

Найкориснішим перекусом для підтримки здоров’я серця є волоські горіхи, про це інформує іспанське видання Lavanguardia.Про те, що волоські горіхи є найкориснішим перекусом для серця, розповіла доктор медичних наук в Гарвардській школі громадської охорони здоров’я Марта Гуаш Ферре.

Вчений заявила, що “різні дослідження показали: цей продукт може захищати від захворювань серця за рахунок поліпшення ліпідного профілю”.

Ядра горіхів містять вітаміни Е і А-речовини, які мають антиоксидантні, протизапальні властивості. Їх споживання покращує роботу всіх систем організму, очищають судини від токсинів, шкідливого холестерину. Таким чином, цей вид перекусу допомагає зміцнити судини і очистити кров, що дуже корисно для активної роботи серця, мозку.

Крім того, волоські горіхи насичені білками, жирами, в них багато кальцію, заліза, магнію, фосфору. Магній має заспокійливий ефект, кальцій і фосфор корисні при захворюваннях кісток.