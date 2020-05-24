Винуватцем смертельного ДТП під Черкасами може бути екс-депутат, – Качура

Винуватцем аварії під Черкасами у п’ятницю, 22 травня, в результаті якої загинули троє дорослих і одна дитина, може бути колишній народний депутат Олександр Табалов.

Про це повідомив парламентарій від фракції «Слуга народу» Олександр Качура в Telegram.

«22 травня на Одеській трасі сталася жахлива ДТП. Toyota Land Cruiser (ВА 1330 ВС), що належить секретарю Кропивницького гір. ради, екс-нардепу Олександру Табалову, вилетіла на зустрічну смугу і «лоб в лоб» зіткнулася з автомобілем ВАЗ-21114 (ВІ 1308 ЕВ). Троє дорослих і шестирічній хлопчик померли на місці. Дві дівчинки в реанімації. Всі постраждалі – пасажири жигулів. Про це мені розповіли родичі потерпілих», — розповів Качура.

Як повідомили нардепу родичі, за кермом Toyota був Табалов, але в протокол співробітники поліції внесли іншої людини, у якого 5 судимостей.

«До родичів загиблих вже приїжджали невідомі люди і наполегливо просили замовкнути. Погрожували. У зв’язку з цими фактами, я звертаюся з депутатським запитом в поліцію з вимогою провести справедливе розслідування», — написав Качура.