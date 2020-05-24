Курс долара піде вгору в кінці травня

Іноземні валюти продовжать поступове зміцнення по відношенню до української гривні протягом усього наступного тижня.

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на висловлювання аналітика Вадима Иосуда в інтерв’ю «РБК-Україна».

Помірне зростання американського долара по відношенню до української гривні буде спостерігатися протягом вей наступного тижня, починаючи від 25 травня. Через тиждень торги на міжбанку дійдуть до позначки в двадцять сім доларів за гривню, готівкові долар можна буде придбати трохи дешевше.

Звістка про угоду з Міжнародним Валютним Фондом, погодився виділити Україні п’ять мільярдів доларів на термін до вісімнадцяти місяців, було цілком очікуваним на тлі прийняття депутатами Верховної Ради так званого «антиколомойского» законопроекту. Цей закон регулює роботу банківської сфери в країні, на його прийнятті наполягали зарубіжні партнери в Україні.

При цьому дії українського парламенту суттєво не вплинули на ситуацію на ринку обміну валют. В його дії гравців вже були «закладені» дані про прийняття законопроекту і надходження траншу від МВФ. Однак найближчим часом гривня може зміцнитися за рахунок офіційного затвердження фінансової допомоги Україні, що в перспективі здатне привести до нових «вливанням» в бюджет держави з боку Світового банку та інших зарубіжних партнерів.

«У середньостроковій перспективі це може надати додатковий імпульс зміцненню української гривні. У більш віддаленій перспективі вихід країни з карантинних обмежень крім зростання ділової активності може призвести до збільшення попиту на іноземну валюту. Але і в цьому випадку до кінця року курс долара навряд чи перевищить 28,5 гривень», — пояснив Вадим Иосуб.

Експерт зазначив, що за минулий тиждень курс американського долара до української гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку приблизно на 0,3-1,0%. Курс американської валюти тривалий час знижувався по відношенню до гривні, проте в середу почався зворотний процес. Суттєвих коливань не очікується, долар буде рости повільно і поступово.