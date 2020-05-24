Шкіряк озвучив офіційну версію загибелі нардепа Давиденко

Смерть нардепа Валерія Давиденко офіційно підтвердили в МВС України
Про це написав на своїй сторінці в Facebook радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.
«МВС України підтверджує факт загибелі народного депутата України Валерія Давиденко від вогнепального поранення голови», — повідомив Шкіряк.
Так, в МВС попередньою версією смерті нардепа Валерія Давиденко назвали самогубство.
За його словами, оперативники як і раніше працюють на місці вбивства народного депутата.
«Тут особисто присутній начальник головного управління Національної поліції столиці Андрій Крищенко», — зазначив радник.
Подробиці події Зорян Шкіряк пообіцяв оприлюднити пізніше.