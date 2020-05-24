На Закарпатті через коронавіруса село повністю ізолювали

У неділю, 24 травня, село Ворочево Перечинського району Закарпатської області закрили на карантин через спалах коронавіруса. Хвороба там підтвердили у 28 жителів.

Про це йдеться в повідомленні Закарпатської ОДА в FAcebook. “У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району підтверджений COVID-19, за даними Закарпатського обласного лабораторного центру.

У зв’язку з цим у Закарпатській ОДА відбулося засідання комісії з ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник робіт видав розпорядження, за яким у межах села Ворочево з 24 травня 2020 року встановлять карантинну зону облаштують контрольно-пропускний пункт на в’їзді і виїзді”, – йдеться в повідомленні. Уточнюється, що жителям села, які працюють в установах охорони здоров’я та іншої критичної інфраструктури, видадуть спеціальні перепустки.

Крім того, заплановані масові дезінфекційні заходи в ряді приміщень і споруд. Стежити за режимом самоізоляції і карантином буде поліція.

