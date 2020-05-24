У Запорізькій області інфікована коронавірусом жінка заразила матір і дитину

Мати і дочка були госпіталізовані в лікарню з симптомами COVID-19 в Бердянську Запорізької області.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

Інцидент стався 24 травня. Жінка приїхала в місто 16 травня, проте через якийсь час порушила обов’язковий режим самоізоляції і контактувала зі знайомими перед госпіталізацією 19 травня.

В результаті у осіб, з якими вона бачилася шляхом ПЛР-тестування було виявлено коронавірус і 24 травня їх направили на лікування в лікарню. Зазначалося, що жінка їхала в Бердянськ з Москви і контактувала з ще однією пасажиркою, яка їхала їх РФ, яку оголосили в розшук.