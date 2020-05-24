IKEA в Україні провалила запуск інтернет-магазину. Українці вже 10 днів нічого не можуть купити

Онлайн-магазин IKEA в Україні ось вже 10 днів працює в обмеженому режимі. Українці як і раніше не можуть здійснювати покупки на сайті.

В шапці сайту опубліковано повідомлення наступного змісту:

«З великим задоволенням вітаємо Вас на сайті IKEA в Україні! Ми приємно здивовані інтересом нашою продукцією з дня відкриття онлайн-магазину. Щоб задовольнити великий попит і в подальшому відповідати високим стандартам IKEA, ми прийняли рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною тільки по Києву. Наші пункти для отримання замовлень не будуть приймати нові заявки, але залишаються відкритими для покупців, які вже зареєстрували покупку. Приносимо вибачення за незручності і продовжуємо наполегливо працювати, щоб знову зробити досвід онлайн-покупок від IKEA зручним і доступним для багатьох людей в Україні», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в перші дні після старту сайту взагалі неможливо було оформити купівлю — постійно видавали помилку сервера.

Сьогодні, незважаючи на повідомлення про те, що доступна доставка товарів по Києву, нам не вдалося зробити покупку протягом декількох днів. Лише кілька разів з’являлася можливість доставки товару за вантажівкою 699 гривень, але вона вигідна лише для доставки крупногабаритних товарів.

Дивно, чому компанія не передбачила великий інтерес до її продукції і не підготувалася до запуску грунтовно. У прес-службі компанії не відповідають на запити і не пояснюють причини провального запуску.

Відзначимо, що спочатку була доступна можливість забрати товар із точок самовивозу в Києві. Зараз таку можливість і зовсім відключили в розділ оформлення замовлення.