Стадіон «Чорноморець» в Одесі продано компанії з США за 139 млн грн

Стадіон «Чорноморець» в Одесі за 139 млн гривень продали на аукціоні американській компанії.

Про це повідомляє dt.ua, з посиланням на «ТаТоТаке».

«Щоб ви розуміли масштаб події, це була 17-а (!) спроба фонду продати на аукціоні свій найбільший скарб. Вперше стадіон намагались продати рік тому за 1,1 млрд грн (40 млн доларів). А вже в березні 2020-го розраховували, що буде непогано, якщо вдасться виручити хоча б 10 млн доларів. За нашою інформацією, на двох останніх торгах у явились в місті у стартова ціна опускалася ще нижче, але покупці все рівно не зявлялись. І вісь коли вона дійшла до відмітки 139 млн (тобто лише 5 млн доларів), диво нарешті сталося. За нашими даними, величезну споруду разом з офісними приміщеннями, фітнес-центром, ресторанами, старовинним готелем та підземним паркінгом придбала якась американська компанія. Вона вже внесла 10 відсотків від загальної вартості.

Навіщо стадіон американцям — до кінця не зрозуміло. Єдина версія — створення казино замість готелю. Але треба розуміти, що забезпечуваті роботу такої махіни дуже непросто. За нашою інформацією, лише електроенергія коштує 1 млн грн на місяць. Вартість же всіх комунальних послуг і податок на землю — це близько 3 млн грн! А ще зарплата працівників стадіону — десь 600 тисяч», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на стадіоні виступає «Чорноморець», який зараз грає в Першій Лізі. Також арена щорічно приймає матчі за Суперкубок України.

В даний час арена вміщає більше 34 тисяч глядачів, а остання реконструкція була завершена восени 2011 року.

«Чорноморець» посідає десяте місце в турнірній таблиці Першої ліги. Першість було зупинено через пандемію коронавіруса.