У Харківській області рятували жінку, яка впала в водопровідний колектор

Постраждалу з травмою грудної клітки госпіталізували у лікарню.

Як повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», 23 травня в 17:58 в службу «103» надійшов виклик з вулиці». Медикам повідомили, що в Лозовій Харківської області, жінка впала в водопровідний колектор.

Бригада швидкої допомоги прибула на місце пригоди за 7 хвилин. Як з’ясувалося, потерпіла – 54-річна жінка. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння, а в колектор впала з власної необережності.

Щоб дістати жінку з колектора знадобилася допомога співробітників ДСНС. З травмою грудної клітки медики госпіталізували постраждалу в Лозівську ЦРЛ.

Раніше KHARKIV Today писав, що в Харкові медики «швидкої» врятували чоловіка, у якого зупинилося серце. Медики приїхали на виклик і діагностували у хворого гострий інфаркт міокарда. Зупинка серця у 54-річного чоловіка сталася під час госпіталізації до медичного закладу.