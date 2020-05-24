Розкрита справжня причина кліматичної катастрофи

Вчені Ратґерського університету в США з’ясували, що нинішнє потепління не має аналогів принаймні за останні 66 мільйонів років, оскільки всі інші великі кліматичні зміни відбувалися, в основному, із-за змін в орбіті Землі, а не з-за парникових газів. При цьому сучасне танення льодовиків, що приводить до катастрофічних затоплень, пов’язано саме з діяльністю людини, а не з астрономічними циклами. Стаття дослідників, що розкриває справжню причину коливань рівня моря, опублікована в Science Advances.

Щоб простежити за історією рівня моря і льодовикових покривів Землі в кайнозойську еру (почалася 66 мільйонів років тому і триває досі), фахівці проаналізували хімічний склад зразків глибоководних осадових порід в Тихому океані. За вмістом ізотопів кисню-18 в останках черепашок форамініфер можна дізнатися температуру морської води і її насиченості киснем в минулому, а співвідношення магнію і кальцію (Mg/Ca) служить незалежним показником температури глибинних шарів.

Вміст ізотопів кисню-18 в морській воді залежить від льодовикового покриву на континентах і рівня моря. При цьому попередні дослідження показали, що цикли Міланковіча — зміни в кількості світла, що досягає поверхні Землі, із-за коливань в орбіті й осі планети — також впливають на рівень ізотопів в придонних відкладеннях.

Виявилося, що від 56 до 48 мільйонів років тому в історії Землі настав теплий період, що характеризується високим вмістом вуглекислого газу в атмосфері, підвищеним рівнем моря і відсутністю льодовикового покриву. Потім почалося зростання льодовиків: 34 мільйони років тому з’явилися перші льодовикові щити, 12,8 мільйона років тому льодовиковий покрив охопив Східну Антарктику, а 2,5 мільйона років тому лід покрили як Південний, так і Північний полюс. При цьому падіння рівня моря на 35 метрів сталося 27-20 тисяч років тому, потім почався період його підвищення зі швидкістю 40 міліметрів в рік (19-10 тисяч років тому), а до 1900 року рівень моря залишався незмінним.

У XX столітті він знову почав зростати з прискоренням. Ці коливання за винятком сучасного потепління збігаються з хронологією циклів Міланковіча. Хоча вміст вуглекислого газу чинило вплив на парниковий ефект, танення льоду і підвищення рівня моря, в минулому домінуючим фактором кліматичних змін були саме невеликі зміни в орбіті Землі