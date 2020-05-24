Окупанти в Криму підготували неприємний сюрприз для приїжджих

У Криму окупаційна адміністрація приготувала неприємний сюрприз для туристів. На півострові вводять обов’язкову платну обсервацію для приїжджих.

Відшкодувати вартість перебування в обсерваторі людям доведеться зі своєї кишені. Тих, хто спробує ухилитися від нав’язаної платній «послуги», чекають суди і штрафи. Ця практика є продовженням «лікування роз’єднанням», про який було оголошено у квітні.

Окупаційна адміністрація натякає, що таким чином хоче позбутися від потоку тих, хто просто приїхав відпочити на морі». Таких туристів окупанти вважають проблемою і потенційної навантаженням на кримську медицину.

«Не потрібно від нічого робити, якщо хтось просто хоче поїхати на море, створювати проблеми нам», — заявив з цього приводу керівник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.