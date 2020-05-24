Маски доведеться носити навіть після скасування карантину: у Моз зробили важливу заяву

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на брифінгу 24 травня, поки що бажаного зниження рівня захворюваності коронавирусной інфекцією в Україні не відбувається.

«Ми бачимо вже протягом місяця, що ми вагаємося в одних і тих же межах — від 350 до 550 захворювань кожен день. Ми б дуже хотіли, щоб воно почало знижуватися і щоб були зняті всі без виключення обмеження, але життя така, я думаю, що ми все одно будемо ще довго користуватися елементарними засобами захисту, ми будемо користуватися, тобто, соціальною дистанцією», — сказав він.