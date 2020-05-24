Більше прогулянок і ніяких м’яких іграшок: Моз оприлюднив нові правила роботи дитячих садків

Дитячі садки, яким дозволили відновити роботу з 25 травня, будуть зобов’язані дотримуватися суворих правил. Всі активності з дітьми пропонується максимально перемістити на свіже повітря, встановити та дотримуватися дистанцію під час ігор і прийняття їжі, а регулярно провітрювати приміщення і знезаражувати.

У садах відмовляться від ранків і батьківських зборів. Батьки, приводячи дитину в садок і забираючи його, зобов’язані будуть надіти маску. Тимчасово будуть відсторонені від роботи вихователі і няні з групи ризику (пенсійного віку). Кожні дві години персонал саду повинен мити руки і обробляти їх дезінфектором.

У групах необхідно буде прибрати килими і м’які іграшки, тканинні рушники для рук замінити паперовими. Також потрібно регулярно провітрювати приміщення, раз в дві години протирати поверхні, а в кінці дня виконувати вологе прибирання. Частина розвиваючих занять педагоги повинні обов’язково присвятити правилами поведінки в період епідемії: правильного миття рук, правилами при кашлі.