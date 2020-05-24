Посольство РФ своєю заявою привернуло увагу до реального рейтингу Путіна, який впав до 27%

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна в квітні поточного року знизився до 27%. Про це свідчить графік, опублікований інформаційним агентством Bloomberg.

Bloomberg зв’язало падіння рівня громадян РФ до президента з кризою, який посилився з-за пандемії коронавіруса. Агентство посилалося на дані ВЦВГД. Глава центру Валерій Федоров заявив, що протягом останнього місяця позитивна оцінка роботи президента коливається від 61 до 63%, а рівень довіри варіювався в діапазоні 67-68%.

Він сказав, що поточну роботу Путіна вимірюють питаннями «Як ви оцінюєте діяльність Путіна на посаді президента?» і «чи Довіряєте або не довіряєте ви Путіну?».

При цьому «Коммерсантъ» звернув увагу на те, що на сайті ВЦВГД публікується два види рейтингів довіри політикам. У першому з закритим питанням, респондентів запитують: «Скажіть, будь ласка, Ви довіряєте або не довіряєте…?». За результатами такого опитування рейтинг російського лідера в квітні коливався від 72,1% на початку місяця до 67,9% в кінці.

У другому випадку, з відкритим питанням, формулювання звучить так: «Всі ми одним людям довіряємо, іншим – ні. А якщо говорити про політиків, кому Ви довіряєте, а кому – не довірили б вирішення важливих державних питань?». Згідно з цим рейтингом, довіру Путіну у квітні 2020 року висловило лише 27% опитаних.

Посольство Росії в США відреагувало на публікацію Bloomberg, назвавши її «просуванням фейкових графіків» і «махінаціями». У заяві йдеться, що видання нібито намагається створити стійкі помилкові візуальні образів про негативній динаміці в Росії.

У російському посольстві заявили, що Bloomberg демонструє повну неповагу до читачів, не публікуючи «реальні показники».

«Розраховуємо на порядність редакції. Закликаємо проявити професіоналізм і об’єктивність, розмістити реальні показники довіри і принести вибачення своєї аудиторії за чергову дезінформацію», — йдеться в заяві.