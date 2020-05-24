Сімох українських моряків звільнили з полону африканських піратів

Українські моряки, які потрапили в полон піратів у Гвінейській затоці, були звільнені й скоро будуть дома. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«22 березня пірати захопили в Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Український консул, компанія-судновласник спільно працювали, щоб їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, в безпеці, і скоро відправляться додому!» — написав він у Twitter.