Генерал СБУ Шайтанів відповів на звинувачення у державній зраді

Підозрюваний у держзраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанів прокоментував звинувачення на його адресу, назвавши їх незаконними і безпідставними. Його слова передав адвокат Георгій Тигишвили, пише hromadske.

“Коли треба було бути в строю, а мало хто хотів, я був в строю і виконував свій борг. А зараз мене хочуть прибрати”, – сказав Шайтанів.

Захист підозрюваного зазначила, що оприлюднена інформація від СБУ про нібито роботі Шайтанова на Росію є неправдивою. “Мова йде про маніпулювання громадською думкою з метою дискредитації ключових осіб, успішно та якісно виконували бойові завдання на Сході України.

Зокрема, саме Валерій Шайтанів створив ефективне бойовий підрозділ – 6 управління СБУ, яке в подальшому було названо “Шайтанбат”. За створення “Шайтанбата” президент України нагородив його Орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня”, – сказав Тигишвили.

Також він додав, що опубліковані в ЗМІ записи розмов, які нібито підтверджують обґрунтованість підозри Валерію Шайтанову, не можуть і не будуть використані в суді, враховуючи недостовірність. “Підкреслю, що Валерій Шайтанів – державник, інтереси України для нього завжди були на першому плані”, – сказав адвокат.

На рахунок зв’язку Шайтанова з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим адвокат заявив, що до початку війни вони мали ділові відносини, як і ряд інших співробітників СБУ “ДО початку війни вони перебували в офіційних і абсолютно законних відносинах, до речі, як і більшість працівників і керівників СБУ, які мали причетність до цих навчань”, – сказав Тигишвили.

Ще адвокат додав, що під час затримання Шайтанову були нанесені тілесні ушкодження.