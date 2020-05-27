Ані Лорак позбавила колишнього чоловіка частини бізнесу – ЗМІ

Відома співачка Ані Лорак, яка таємно відвідала Україну, позбавила колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу частки у своїй компанії. Бізнес був зареєстрований у Росії.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, через рік після розлучення турецький бізнесмен все ще володів половиною компанії «Ані Лорак Продакшн», через яку проходять гроші за концерти співачки. Спершу Кароліні довелося оформити в Росії статус індивідуального підприємця, і вже після цього переоформити компанію на себе.

Перед цим Федеральна міграційна служба Росії перевірила «Ані Лорак Продакшн» і виявила деякі порушення – зірка не повідомляла ФМС про суму своїх контрактів.

Зазначимо, Ані Лорак розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу після 10 років шлюбу. Незабаром після розлучення співачка показала нового коханого – Єгора Гліба. Екс-чоловік Ані Лорак теж завів нові відносини, однак зовсім недавно Мурат Налчаджиоглу розлучився з дівчиною.

Приводом для розлучення стали численні зради з боку турецького бізнесмена. На даний момент у екс-подружжя підростає дочка Софія, яка часто бачиться з батьком.