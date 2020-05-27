Повінь – зміна системи

Menu
Close

Кабмін призначив Василя Володіна головою Київської ОДА

27.05.2020

Кабінет міністрів призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в Telegram.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації і призначив тимчасово виконуючим обов’язки Василя Володіна.

Нагадаємо, що Василь Володін з 2012 по 2019 рік обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Також відомо, що в 2010 році він став заступником генерального директора держпідприємства «Державна інвестиційна компанія», а в 2011 році — заступником голови наглядової ради ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку».

Читайте також:   ДБР заарештувало шість елітних машин екс-нардепа Микитася, включаючи Lamborghini Urus
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *