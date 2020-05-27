Кабмін призначив Василя Володіна головою Київської ОДА

Кабінет міністрів призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в Telegram.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації і призначив тимчасово виконуючим обов’язки Василя Володіна.

Нагадаємо, що Василь Володін з 2012 по 2019 рік обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Також відомо, що в 2010 році він став заступником генерального директора держпідприємства «Державна інвестиційна компанія», а в 2011 році — заступником голови наглядової ради ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку».