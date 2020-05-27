Китай перейшов у наступ на США

У відповідь на введені США санкції, Піднебесна почала бити їх по самому хворому місцю – кишені. Тобто, по фінансовій системі поки ще Сполучених Штатів.

Падіння юаня: ЦБ Китаю опустив гривню до долара до мінімуму з 2008 року

Центральний банк Китаю в понеділок знизив курс юаня на 0,38%. Встановлений курс є мінімумом з лютого 2008 року. Як випливає з інформації на сайті регулятора, Народний банк Китаю в понеділок встановив середній обмінний курс юаня на позначці 7,1209, що на 270 пунктів більше, ніж був попередній фіксоване значення. Це мінімальний курс юаня до американського долара з 28 лютого 2008 року.

Саме курс юаня США постійно вимагали у Китаю підвищувати, вважає його заниженими, китайці знехотя але слухалися, а ось тепер, у відкриту наплювавши, китайці опустили юань.

“Юань продовжує коливатися на прийнятному рівні, зберігаючи стабільність у відповідності з проведеної КНР монетарною політикою”, — прокоментував рішення регулятора провідний економіст китайського представництва міжнародного інвестиційного банку UBS Ван Тао. Раніше прем’єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що Китай буде зберігати стабільний курс юаня на раціональному рівні.

Хе-хе, яке тонке визначення – раціональний рівень.

А ще недавно цікаво висловився Сі Цзіньпін: без епідемії цільовий показник зростання ВВП Китаю міг скласти 6%.А тепер точно не складе, і значить – Китай точно не стане витягати світ, як у 2008-09 роках. Не про цього, свої проблеми вирішувати буде. Гуд бай, проект ЧайнАмерика, ласкаво просимо в музей історії.

Взагалі ж в Китаї поступово сформувалася нова верства, яку вже назвали Молоді «вовки-воїни» китайського Мзс. І не тільки Мзс, аналогічні тенденції розвиваються всюди. Гуд бай, Америка, чи не брат ти нам більше.

Китайці зараз згадують, як росіяни їх попередили щодо американців:

«Наші російські колеги з Вищої школи економіки десять років тому на конференції в Шанхаї попереджали, що основна суперечність у XXI столітті буде саме між Китаєм і США, між двома моделями управління на чолі з цими двома державами.

З одного боку – Китай, в якому авторитарний капіталізм. Хоча ми в Китаї не вважаємо, що ми авторитарні. Ми – ринкова економіка з китайською специфікою. З іншого боку – ліберальні США. І ось російські колеги попереджали, що, навіть якщо Китай не захоче конфлікту, США і його союзники все одно будуть залучати Пекін в конфліктну ситуацію. Виявляється, вони були праві».

“Можливо, що епідемію в Ухань принесла Армія США”. Це заява представника китайського зовнішньополітичного відомства Чжао Лицзяня стало зразком інформаційної війни, розгорнутої Пекіном у відповідь на звинувачення, висунуті Вашингтоном.

Головне зовнішньополітичне ЗМІ Китаю Global Times вказує на «три козирі, які можуть бути використані Пекіном, щоб, як мінімум, вирівняти шанси в боротьбі з адміністрацією Трампа і нанести американській економіці відчутний збиток, який, можливо, змусить противника тимчасово стримати свої амбіції.

У статті професора Китайського народного університету, опублікованій в Global Times, перераховані такі «козирі»:

1) ембарго на постачання рідкоземельних металів в США,

2) блокування доступу американських компаній на китайський ринок і

3) використання китайського портфеля американських державних облігацій для обвалення ринку американських державних боргових інструментів.

В ході сутички в перших рядах йдуть молоді кадри, готові беззаперечно виконувати розпорядження голови КНР Сі Цзіньпіна демонструвати бойовий дух по відношенню до недругів нації. На думку експертів, такий стиль відображає настрої багатьох китайців, розгніваних тим, що Америка перешкоджає зростанню могутності країни.

І нарешті, останній китайський ривок: Китай обганяє США у «місячній гонитві». Останні події наочно показують, що якщо і не обганяє, не відстає вже точно. Причому, з тенденцією поступового виходу вперед.

У травні 2020 року Китай здійснив запуск ракети-носія CZ-5B з новим багаторазовим космічним кораблем. За допомогою цього пілотованого корабля КНР не тільки зможе доставляти космонавтів на нову орбітальну станцію, але і здійснити політ на Місяць. Після успішного завершення випробувань, на думку деяких експертів, Китай став ближче до висадки на Місяць, ніж США.

Іншими словами, вкрай недовговічний “американське століття” тривав всього одне покоління – десь чверть століття. І сьогодні він практично пішов у небуття, по чому і чується такий гучний плач по той бік Атлантики.

Щоправда, це аж ніяк не означає наступ “китайського століття”. У Піднебесній проблем вище даху і тому світовим гегемоном у 21-му столітті їй не стати.

Світового гегемона не буде взагалі – ніхто на нього просто не потягне через брак ресурсів. Та й не потрібно це, світ занадто великий і різноманітний, що б ним керувати з єдиного центру. у всякому разі, на нинішньому рівні.