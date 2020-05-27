Розборки з Порошенком — не найбільша проблема Зеленського, — експерт

Із ситуації з конфліктом ДБР однозначно виграє, причому в одну хвіртку й з розгромним рахунком, саме Порошенко, зміцнюючи впевненість своїх прихильників в тому, що він залишається в політичній грі.

Про це пише політичний аналітик Олександр Кочетков в сьогоднішній статті для «Главреда».

Поведінка Порошенко – неявка на допит в ГБР за картинами і одночасне проведення виставки – відкрита демонстрація того, що він не боїться кримінального переслідування з боку будь-яких українських силовиків – НАБУ, ДБР, Генпрокуратури тощо, а також того, що він упевнений у своєму політичному майбутньому, що надзвичайно важливо для 10-12% його прихильників.

Цим він також демонструє, що влада Володимира Зеленського никчемна порівняно з ним і вона нічого йому зробити не може.

Щодня кожним своїм вчинком він прагне спростувати одне з найбільш яскравих заяв виборчої кампанії Зеленського про те, що він не конкурент Порошенко, а його вирок.

Поведінку екс-президента показує, що цей вирок — виправдувальний.

Порошенко надзвичайно боїться опинитися навіть у СІЗО і, він приходить на допити тільки для того, щоб зняти напругу.

Але коли він відчуває, що йому нічого не загрожує, він займається хуцпой — у єврейському фольклорі є таке поняття крайньої нахабства, нехтування та ігнорування всіх правилами.

Саме цим Порошенко активно і займається.

У конфлікті з ДБР однозначно виграє, причому в одну хвіртку й з розгромним рахунком, саме Порошенко, зміцнюючи впевненість своїх прихильників в тому, що він залишається в політичній грі.

А Зеленський і його влада і тут демонструють неспроможність навіть щодо серйозного, але куди менш небезпечного ворога, ніж, приміром, Віктор Медведчук.

Персональне протистояння Порошенко і Зеленського безпосередньо вдарить по Зеленському. Хоча для нього головна загроза не олігарх, а жахлива економічна ситуація, на яку терміново потрібно вишукувати гроші будь-яким шляхом.

В тому числі, і шляхом інтриг з американцями, підігруючи Трампу у справі Байдена і в той же час переслідуючи Порошенко, щоб він виявився притиснутим до стінки і дав ті свідчення, які необхідні Трампу в цій справі.

Відповідно, те, що відбувається зараз – це проекція протистояння Трампа і Байдена на американських виборах і, на жаль, підігравання адміністрації США в надії отримати якісь фінанси, які дозволять вижити в період кризи.

Іншими словами, ситуація у нього дуже сумна і у зв’язку з цим проблеми у взаєминах з Порошенком – лише мала частина всього клубка його проблем.