Як Німеччина зупинила коронавірус

Є три причини, які дозволяють Німеччини проходити через цю кризу відносно спокійно…

Про це пише федеральний міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан, передає сьогодні НВ.

Німеччину часто називають позитивним прикладом того, як треба справлятися з пандемією COVID-19. Ми успішно запобігли перевантаження нашої системи охорони здоров’я. Крива числа випадків зараження явно згладжується. А частка тяжких і смертних випадків в Німеччині нижче, ніж у багатьох інших країнах. Але все це не робить нас надміру самовпевненими — ми тримаємося скромно.

Я бачу три причини, які — поки що — дозволяють Німеччини проходити через цю кризу відносно спокійно.

По-перше, німецька система охорони здоров’я була в хорошій формі напередодні кризи, у кожного громадянина є повний доступ до медичних послуг. Це заслуга не тільки нинішнього уряду — ця система довго будувалася попередниками.

Завдяки чудовій мережі терапевтів, які взяли на себе лікування легких випадків COVID-19, лікарні отримали можливість сфокусуватися на більш важких випадках цього захворювання.

По-друге, Німеччина була не першою країною, з якої вдарив вірус, і тому у нас є час для підготовки. Хоча у нас завжди є порівняно велика кількість доступних лікарняних ліжок (особливо у відділеннях реанімації), ми з самого початку серйозно поставилися до загрози COVID-19. Відповідно, кількість місць у відділеннях реанімації дуже швидко було збільшено з 12 тисяч ліжок до 40 тисяч.

По-третє, у Німеччині розташовано безліч лабораторій, які можуть проводити тести на вірус, і тут працюють багато видатні фахівці в цій області, що допомагає пояснити, чому саме тут був розроблений перший швидкий тест на COVID-19.

При чисельності населення 83 мільйони чоловік ми маємо можливість проводити до одного мільйона діагностичних тестів в день, а незабаром зможемо проводити близько п’яти мільйонів тестів на антитіла щомісяця.

Масове тестування схоже на світло ліхтарика в темряві: без нього ви можете бачити лише сірі тіні, а з ним ви можете чітко бачити деталі. Коли мова заходить про спалах захворювання, ви не можете контролювати те, що не можете побачити.

Так, звичайно, будучи міністром охорони здоров’я Німеччини, я розумію, що ми бачимо лише миттєву картину. Ніхто не може з упевненістю спрогнозувати, як ця пандемія розвиватиметься через кілька тижнів або місяців.

Ми не вводили жорсткого загальнонаціонального карантину, але попросили громадян добровільно сидіти вдома. Як і багато інших країн, протягом двох місяців ми жили в умовах суворих обмежень суспільного та приватного життя. Судячи з того, що ми знаємо, такі заходи необхідні і ефективні.

Тим не менше, не можна ігнорувати наслідків карантину, і саме тому ми поступово намагаємося повернутися до норми. Проблема в тому, що поступове зняття захисних заходів потенційно є не менш складним питанням, ніж їх введення. Ми працюємо зараз в ситуації глибокої невизначеності, але можемо бути впевнені в загрозу другої хвилі епідемії. І тому ми зберігаємо пильність.

Лише час покаже, чи були наші рішення правильними, тому в даний момент я буду обережним з висновками з цієї кризи. Однак деякі з них вже зараз здаються очевидними.

По-перше, критично важливо, щоб уряди інформували суспільство не тільки про те, що вони знають, але і те, чого вони не знають. Це єдиний спосіб сформувати довіру, необхідну для боротьби з летальним вірусом в демократичному суспільстві.

Жодна демократія не може примусити громадян змінити свою поведінку — принаймні, не зіткнувшись з високими витратами. Прозорість і достовірна інформація набагато ефективніше дозволяють організувати скоординовані, колективні дії, ніж примус.

У Німеччині ми домоглися успіхів в уповільненні поширення вірусу, тому що більшість громадян хоче співпрацювати — з почуття відповідальності за себе та інших. Втім, для підтримки цих успіхів уряд зобов’язаний доповнювати своєчасну інформацію про вірус відкритими публічними дебатами і дорожньою картою, що показує шлях до одужання і відновлення.

По-друге, уряди повинні показувати, що вони розраховують на громадян, які на їх розуміння ситуації і того, що саме вона вимагає. Німецькі громадяни проінформовані і тому знають, що повернення до норми неможливий без вакцини.

У нашому новому розпорядку повсякденному житті ми керуємося такою формулою: прагнути до максимально можливої нормальності при максимально необхідні заходи захисту.

Поки наші рішення про те, де і як послабити обмеження, відповідають чітким і розумним критеріями, ми впевнені, що німецькі громадяни будуть їх підтримувати. Наші рішення повинні спиратися на факти, а їх метою має бути зниження ризику зараження.

Ми знаємо, що соціальне дистанціювання — це найефективніша міра захисту. Коли люди тримаються на відстані як мінімум 1,5 метрів один від одного, ризик передачі інфекції істотно знижується. Ризик знижується ще більше, якщо ми можемо гарантувати дотримання базових правил гігієни. З іншими залишковими ризиками можна справлятися різними способами, в залежності від ситуації.

По-третє, пандемія показала, чому взаємопов’язаний світ потребує в антикризовому управлінні на глобальному рівні. На жаль, в останні роки займатися багатостороннім співробітництвом стало важче, причому навіть між близькими союзниками.

Сьогодні ми бачимо, наскільки сильно ми потребуємо один одного, тому нинішня криза має стати будять дзвінком. Жодна окремо взята країна не зможе впоратися з пандемією поодинці. Нам потрібна міжнародна координація, а якщо інститути, що існують саме для цієї мети, функціонують недостатньо добре, тоді ми повинні разом працювати над їх поліпшенням.

По-четверте, ми, європейці, повинні переглянути наші підходи до глобалізації та усвідомити, що критично важливо виробляти товари першої необхідності (наприклад, медичні матеріали та обладнання) всередині Євросоюзу. Нам потрібно буде диверсифікувати виробничі ланцюжки, щоб уникнути повної залежності від якоїсь однієї країни або регіону.

Втім, переосмислення глобалізації не означає скорочення міжнародного співробітництва. Навпаки, спільні зусилля країн ЄС вже стимулюють прогрес на шляху до відкриття вакцини. Як тільки це відбудеться, буде вельми розсудливо гарантувати, щоб вона проводилася і в Європі, хоча вона буде доступною всьому світу.

Як і більшість криз, нинішня криза відкриває нові можливості. У багатьох сферах він змусив нас проявити найкращі якості: нове почуття спільності, зросла готовність допомагати іншим, приплив гнучкості і креативності.

Не може бути сумнівів у тому, що середньострокові наслідки пандемії будуть важкими. Але всупереч усім труднощам і невизначеності, які чекають нас попереду, я залишаюся оптимістом. У Німеччині та інших країнах ми бачимо, на що здатні наші ліберальні демократії та громадяни.