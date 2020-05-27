Петро Димінський продав свою частину “Карпат”

Змінився власник футбольного клубу “Карпати”: ним став колишній віце-президент команди Олег Смалийчук.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

“Футбольний клуб” Карпати “офіційно повідомляє про зміну бенефіціара, засновника клубу. Частка компанії, що належала Петру Димінському, відтепер перебуває у власності Олега Смалийчук”, – повідомили в прес-службі львівського клубу.

Протягом 2017-2019 років Олег Смалийчук обіймав посаду віце-президента львівського клубу.

Видання Sportarena зазначає, що Смалийчук викупив частку Димінського і тепер значиться кінцевим бенефіціаром одній з компаній-засновників юридичної особи ФК “Карпати”, яка володіє 50% клубу, а Петро Димінський більше не має відношення до клубу.

Решту 50% клубу як і раніше належать другої компанії з Британських Віргінських островів, кінцевий бенефіціар якої невідомий. За неофіційною інформацією, їм є олігарх Ігор Коломойський.

Смалийчук в даний момент претендує на посаду президента української Прем’єр-ліги. Вибори відбудуться не раніше кінця нинішнього сезону.

“Карпати” перебувають на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі лише 14 очок після 23 турів.