Суд відпустив екс-нардепа і соратника Порошенка Руслана Сольвара на особисте зобов’язання

Вищий антикорупційний суд відпустив колишнього народного депутата від фракції «Блоку Петра Порошенко» Руслана Сольвара на особисте зобов’язання, скасувавши запобіжний захід у вигляді 370 тисяч гривень застави.

Таке рішення 22 травня ухвалив ВАКС під час підготовчого засідання.

Як відомо, суд визначив Сольвару запобіжний захід у вигляді 370 тис. грн застави. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила справу для розгляду по суті в ВАКС. Під час підготовчого засідання адвокат екс-нардепа подав клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на особисте зобов’язання. Суд його задовольнив.

Також колегія суддів ВАКС закінчила підготовче засідання по справі і призначила обвинувальний акт щодо Сольвара до розгляду по суті на 25 травня. Однак, за інформацією «Слово і діло», зазначене судове засідання не відбулося.

За версією слідства, в листопаді 2014 року Сольвар отримав у користування номер у готелі «Київ» за рахунок державного бюджету у зв’язку з тим, що не мав власного житла в столиці. Однак, як встановило слідство, на початку березня 2017 року, він отримав у спадок квартиру в Києві і не повідомив про цей факт управління справами апарату Верховної ради, тому і надалі отримував компенсаційні виплати з держбюджету. І тільки в жовтні 2018 року після низки публікацій у ЗМІ відмовився від отримання коштів. За ці півтора року, як встановило слідство, екс-нардеп безпідставно отримав понад 361 тисячі гривень компенсації за оренду житла.