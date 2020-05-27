Росіянам запропонують скинутись на мегапроект «Газпрому»

Проект «Газпрому» з будівництва газохімічного комплексу в Усть-Лузі вартістю 750 млрд рублів можна профінансувати, залучаючи гроші населення. Про це в інтерв’ю РБК заявив в понеділок Ігор Шувалов – глава Зовнішекономбанку, який виступає головним оператором інвестиційних проектів Кремля.

Комплекс по зріджуванню і переробки газу, який «Газпром» планував спільно з «Русгаздобычей», розраховуючи до 2024 року виробляти 3 мільйони тонн поліетилену щорічно, влада мала намір оплатити за рахунок коштів Фонду національного добробуту.

Але в нинішніх умовах навряд чи проекту дістануться гроші фонду, заявив Шувалов. На 1 травня в ФНБ в залишалося 114,5 млрд доларів ліквідних активів – це не витрачені гроші, розміщені на валютних рахунках в ЦБ.

За поточним курсом розмір фонду становить 8,2 трильйонів рублів, при тому що дефіцит ресурсів у бюджетній системі досягає 8,5% ВВП, або майже 9 трильйонів. Ця сума включає як дірку у федеральному бюджеті, так і доходи, що випадають регіонів, Пенсійного фонду та фонду ОМС.

«Всі повинні розуміти, що бюджетні зобов’язання цього та наступного року будуть виконані в повному обсязі. <…> І для цього ФНБ потрібен в першу чергу», – пояснив Шувалов.

Замість грошей фонду в проект «Газпрому» можна залучити гроші громадян, вважає він. «Ми вважаємо, що можна створювати фонди колективних інвестицій, куди люди будуть зацікавлені вкладати, розуміючи, що вони, наприклад, акціонери Усть-Луги», – пояснив Шувалов. Що стосується іноземних інвесторів, то їх, за словами глави Зеба, треба кликати не зараз, а потім. «В точці, В якій ми зараз, покликати іноземного акціонера – це одна ціна. Але ЗЕБ хотів би на цьому заробити. А коли ви запустили виробництво і почали відвантажувати продукцію, це інша ціна», – пояснив Шувалов.

Комплекс в Усть-Лузі – це вже другий підвішений в повітрі газохімічний мегапроект «Газпрому». На початку 2019 року компанія намагалася залучити китайських інвесторів до будівництва Амурський ГПЗ, який, за задумом, має стати найбільшим заводом з переробки газу.

Китайським China Development Bank предолжили оплатиь 70% проекту загальною вартістю 14 млрд доларів. Проте банк, який управляється кабінетом міністрів КНР і знаходиться в прямому підпорядкуванні у Держради – вищого органу влади Китаю, – відмовився від угоди.