На Київщині жінку з COVID-19 виставили з лікарні вона померла

Уряд України запевняв, що для госпіталізації з коронавірусом не важлива прописка. Проте на Київщині із-за бюрократії стався резонансний летальний випадок.

Як пише ТСН, жінку з COVID-19 і важким онкологічним захворюванням вивезли з Києва в лікарню в області нібито саме через відсутність столичної реєстрації. У підсумку пацієнтка померла

У момент транспортування вона вже була у важкому стані і підключена до апарату ШВЛ, проте медики все одно вирішили її везти за 80 кілометрів на Кагарлыкскую районну лікарню.

Близькі померлої розповіли, що у неї була онкологія, вона перенесла операцію і як раз проходила хіміотерапію, коли несподівано їй стало гірше. Госпіталізували жінку в Київський обласний онкодиспансер. Там у хворого діагностували COVID-19.

«Говорили, що її не можна перевезти на інший поверх, щоб зробити УЗД, тому що у неї кровотеча. І тут після результату аналізу приймається рішення, щоб її перевозити з цієї лікарні. І оскільки вона не має київської прописки – а прописка у неї село Крюківщина, приймається рішення везти чомусь в Кагарлицький госпіталь», – пояснює кума покійної Богдана, стверджуючи, що медики послалися на наказ.

Оскільки стан пацієнтки був критичним, родина і лікарі онкодиспансеру почали шукати способи, щоб відвезти її в Олександрівську лікарню. Однак їх спроби нічим не увінчалися.

«Наші лікарі намагалися зв’язатися з якимись лікарнями міста Києва, але не було місць. Саме в реанімаціях», – розповідає головний лікар Київського обласного онкодиспансеру Олег Ременник.

У підсумку було прийнято рішення перевезти пацієнтку з Києва, де є три виділені під пацієнтів з коронавірусом і ще дві районні спецлікарні, в область. Через тиждень жінка померла.

«Її стан був вкрай важкий. Воно фактично таким і залишалося в ті дні, що вона у нас перебувала. Ми намагалися зробити максимум, що могли зробити в наших умовах», – говорить головний лікар Кагарлицької районної лікарні Віктор Кулініченко.

Близькі Людмили переконані, що так сталося з-за півторагодинного переїзду важкої хворий. «По дорозі у них скінчився кисень, щоб ви розуміли. Її останні 10 хвилин везли на ручний груші. Знаєте, що це таке? Її вбили ще по дорозі», – вважає кума загиблої.

Зазначимо, що Кагарлицька районна лікарня – одна з дев’яти, визначених на Київщині. Її повністю перевели в режим роботи з COVID-19. Ще в березні Моз склав список з 247 лікарень, у які госпіталізують заражених коронавірусом. Однак далеко не факт, що хворого повезуть до найближчої навіть серед визначених лікарень.

Порядок госпіталізації визначає місцева влада, проте прописка в цьому випадку не повинна мати жодного значення.

«Де – не повинно бути різниці. Оскільки зараз питання фінансування з місцевого бюджету для забезпечення лікарень лікарськими засобами знівельовано, тому в принципі по маршруту пацієнта – людина звертається в швидку допомогу, його завозять в лікарню», – стверджував головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Однак на практиці все виявилося інакше. Оскільки в київських лікарнях не приймають швидкі з області. Виняток – наявність у пацієнта київської прописки.

«Київ – окреме підпорядкування, область – окреме підпорядкування. Різні рівні бюджетів. Таке трапляється навіть у межах області на рівні районних лікарень. Мер видає пряма заборона – не госпіталізувати. Госпіталізувати лише жителів нашого району. Ну, вирішується кожен випадок індивідуально – часом зі скандалами», – коментує ситуацію експерт Київського обласного центру екстреної допомоги Володимир Гонтар.