Житомирську вчительку оштрафували за «голе фото» для односельців

Педагогу «впаяли» штраф у розмірі 50 гривень.

У Попільнянському районі Житомирської області вчительку однієї з сільських шкіл оштрафували за те, що жінка оприлюднила в Viber-групі села своє фото в оголеному вигляді. Райсуд розцінив дії педагога як «дрібне хуліганство», і постановив оштрафувати жінку на три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, тобто 51 гривню.

Поняття «дрібне хуліганство» і настільки незначний штраф у суді пояснили тим, що «жінка щиро розкаялася». Однак її каяття ніяк не вплинуло на рішення суду саме з вчительки стягнути так званий «судовий збір», сума якого для сільської місцевості набагато більш значна — 420 гривень і 40 копійок.

Причому у суді зазначають, що жінка виставила в загальну вайбер-групу своє оголене фото чисто випадково. Вчителька пояснила, що дане фото хотіла направити своєї дочки з метою отримання консультації у лікаря про необхідність медичного втручання.

А ось «інфраструктурну музу» з Дніпра Ганну Минюкову, відому як Ася Микович, не штрафують, навіть коли вона опублікувала еротичну фотосесію близько обрушився мосту біля міста Нікополя Дніпропетровської області.

Нагадаємо, Ганна прославилася фотографіями на будівництві Нового мосту в Дніпрі і парі з мером Дніпра, коли вона пообіцяла роздягнутися на центральному мосту, якщо його встигнуть здати 14 вересня — саме таку дату тоді встановили президент Володимир Зеленський і мер міста Борис Філатов.