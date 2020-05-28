Вчені розповіли, як можна вберегтися від хвороб серця

Видання Journal of the American Heart Association опублікувало новий матеріал, в рамках якого вчені з Університету Ровіра і Вірхілій і Гарвардської медичної школи розповіли, як можна вберегтися від хвороб серця.

Так, згідно з даними експертом, омега-3-ненасичені жирні кислоти, що знаходяться як в рибі, так і в харчових добавках сприяють зменшенню рівня «поганого» холестерину в крові. Крім того, вони також знижують вірогідність розвитку хвороб серця. Для того, щоб з’ясувати позитивний вплив вищеназваних кислот на організм вчені провели дослідження, в рамках якого залучили понад 26 тис. жінок, взявши у них аналізи крові на виявлення ліпопротеїнів. З’ясувалося, що у тих учасниць, які мали в раціоні омега-3 в крові фіксувалося менше «поганого» холестерину, що означає, що ймовірність розвитку у них хвороб серця — менше

: cikavosti.com

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