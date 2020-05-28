Путін хотів розділити Україну по Дніпру до 2020 року – генерал

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін хотів у 2020 році поділити Україну по Дніпру і захопити нові території.

Це він планував зробити, зокрема, щоб українська сторона знову пішла на поступки Кремлю. Про це в коментарі «Фактам» заявив екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, протягом минулого року глава РФ разом зі своїм Генштабом, політичними і військовими аналітиками намагалися «дипломатичним шляхом нав’язати Україні свої правила гри». Мова йде про підписання угоди з підтримуваними Росією терористами на Донбасі. Але оскільки дипломатичні спроби ефекту не дали, підкреслив Романенко, у Путіна «залишався тільки силовий варіант».

«Таке вже траплялося, коли після збройної агресії з боку РФ Україна змушена була підписувати договори, вигідні Путіну. Так, наприклад, було після Іловайська в серпні 2014 року, коли в котлі загинула велика кількість українських військових. Після Дебальцеве в лютому 2015-го ситуація була ще гіршою», – пояснив екс-начальника Генштабу ЗСУ.

Він зазначив, що саме тому російський лідер «планував на весну чергове військове загострення в Україні». Щоб, приміром, поставити ультиматум: українська сторона повинна прийняти всі закони, які б влаштовували РФ, інакше та буде продовжувати військову агресію.

«Для цих цілей росіяни цілком могли зайти на територію України, захопивши східні та південні області. Швидше за все, могли розділити нашу країну по Дніпру, щоб спробувати ще раз створити «Новоросію». А потім, мовляв, ви перекидатися, як хочете. Виходячи з потужності збройних сил РФ, вони цілком можуть це зробити», – вважає Романенко.

Після такого «захоплення», додав він, на переговорах у Мінську за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини українська сторона «була б змушена погодитися на розведення військ». На думку генерал-лейтенанта, подібне «переможний хід по Україні» в Кремлі планували завершити до параду Перемоги.

«І потім з позиції сили диктувати світові свої умови», – підсумував Романенко.