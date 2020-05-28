На Буковині в карантин весілля закотили на 100 чоловік

У селі Мамаївці Чернівецької області 24 травня влаштували весілля на сто чоловік, незважаючи на обмеження з-за епідемії COVID-19.

Провести святкування у своєму ресторані дозволив його власник, повідомляє місцевий портал АСС з посиланням на поліцію.

Правоохоронці склали адміністративний протокол на 61-річного власника, йому загрожує від 34 до 170 тисяч гривень штрафу.

«Будучи посадовою особою, 61-річний власник ресторану проігнорував карантин і порушив вимоги постанови Кабміну від 20 травня 2020 № 392. А саме — заборона проведення масових заходів і роботи закладів громадського харчування», – відзначили в поліції.