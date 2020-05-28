Головний санлікар Ляшко про висунення в мери Києва: «Цікава пропозиція»

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вибори мера Києва – цікава пропозиція, яке він може рассмотреть.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK.

Головний санітарний лікар України розповів, відповідаючи на питання про те, чи не мітить на посаду міністра охорони здоров’я, що про його кандидатуру на пост глави Моз говорили ще тоді, коли звільнили Зоряну Скалецкую і Іллю Ємця.

«Така ж ситуація буде, а може і не буде, після Максима Степанова. Питання в тому, що кожен трактує це так, як вважає за потрібне», — сказав Ляшко.

А на питання, чи є плани балотуватися на пост мера Києва, пан Ляшко відповів так:

«Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати і поговорити», – зазначив головний санітарний лікар України.

Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції «Слуга народу» звернулися до президента України з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва від партії «Слуга народу».

Раніше заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко запевнив, що місцеві вибори відбудуться за планом, переносити їх не будуть.

Втім, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори пройдуть не на всій території України з-за неможливості проведення їх у ОРДЛО.

У свою чергу, голова фракції «Слуга народу» розповів, як вони будуть шукати фінансування своєї партії на місцевих виборах.