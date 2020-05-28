Кулеба, коментуючи сурогатне материнство, прирівняв гомосексуалів до ґвалтівників

Діти, народжені сурогатними матерями, можуть потрапити до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією або до насильників. Такий аргумент на користь заборони в Україні сурогатного материнства привів дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Своїми висновками він поділився на сторінці в Facebook.

За словами Кулеби, батьки, яким дістаються новонароджені, можуть бути не тими, за кого себе видають.

«Є випадки, коли сім’ї – фіктивні, коли «подружжям» можуть виявитися і гомосексуальні пари, і насильники», — написав він.

Співробітники видання «Бабель» спробували уточнити у чиновника, яким чином сексуальні уподобання батьків можуть стати проблемою для дітей, і чому він поставив гомосексуалів в один ряд з насильниками. Однак Кулеба від коментаря відмовився. У свою чергу його прес-служба пообіцяла надати відповіді пізніше.

Раніше Кулеба запропонував заборонити сурогатне материнство, а Міністерство соціальної політики заявило, що стане ініціатором законодавчого врегулювання цього питання.