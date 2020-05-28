Порошенко знову став мільярдером: рейтинг

Вперше з 2016 року опубліковано рейтинг 100 найбагатших бізнесменів України за версією журналу Forbes Україна. Сукупні статки сотні українських багатіїв перевищує $31 млрд.

Про це повідомляє Forbes.ru.

Варто відзначити, що за 4 роки десятка лідерів трохи змінилася.

Рінат Ахметов міцно тримається першим номером списку із станом в 2,8 мільярда доларів. Порівняно з 2013 роком його статок скоротився майже в шість разів. А що займав в 2016 році другу сходинку рейтингу Ігор Коломойський скотився на восьму позицію всього з мільярдом за душею.

Друге місце у списку найбагатших українців займає власник групи «Інтерпайп» Віктор Пінчук c станом в $1,4 млрд.

А ось п’ятий президент України Петро Порошенко за чотири роки істотно поправив своє матеріальне становище і влаштувався на третій сходинці рейтингу з 1,4 мільярда доларів (в 2016 році його капітал не дотягував до мільярда, він був на шостій позиції списку).

Подружжя Олександр та Галина Герега, співвласники мережі гіпермаркетів «Епіцентр», разом займають одну, четверту, рядок списку.

У 2020 році доларових мільярдерів в Україні нарахували вісім. А десятку найбагатших українців замикають мільйонери Вадим Новинський і Олександр Ярославський.

Поріг відсікання в рейтингу — $95 млн. Номер 100 у списку отримав співвласник мережі супермаркетів «Таврія В» Борис Музальов.



У дев’яти бізнесменів з рейтингу основою стану є IT. Найбагатший — засновник сервісу для систематизації файлів з кодом GitLab Дмитро Запорожець ($560 млн, №13). У рейтинг увійшов співзасновник сервісу Revolut і партнер мільярдера Миколи Сторонского Влад Яценко ($300 млн, №27). У $250 млн було оцінено стан кожного із засновників сервісу перевірки правопису Grammarly, в 2019 році оціненого в $1 млрд, Олексія Шевченка (№35), Максима Литвина (№36) та Дмитра Лідера (№37).



Також у рейтинг увійшли екс-партнер «Газпрому» Дмитро Фірташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдингу Global Spirits, що володіє горілчаним брендом «Хортиця» Євген Черняк ($295 млн, №30) і Павло Фукс ($155 млн, №51), чия компанія MocCityGroup колись будувала в «Москва-Сіті» відразу два хмарочоси — «Євразію» і «Імперію».

Десятка найбагатших людей країни за версією Forbes Україна виглядає так: