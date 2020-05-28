Депутат-порохобот Федина відзвітувала про свої доходи та нерухомості

Скандальний депутат від партії «Європейська солідарність» Софія Федина, яку Держбюро розслідувань підозрює в погрозах президенту, подала декларацію про свої доходи та майновий стан.

Про Федині дізналися 26 жовтня 2019 року, коли вона разом з волонтером Марусею Звиробий в кафе у Львові виклали ролик, в якому використовують ненормативну лексику, критикуючи візит Зеленського в Луганську область Його зустріч з добровольцями.

Згідно декларації Федини за 2019 рік, вона володіє:

квартирою у Львові на 36 м. кв., яка була отримана у власність в 2017 році. Вартість житла заявлена на рівні 404 тис. гривень;

земельною ділянкою у Львівській області на 574 м. кв., яким володіє з 2014 року;

з серпня 2019 року Федина орендує квартиру в Києві на 55 м. кв., яка належить нікому Олегу Татькову.

У 2019 році Федина мала різні доходи на загальну суму 615 тис. гривень:

102 тис. гривень — зарплата за основним місцем роботи і за сумісництвом, грант від «Львівський національний університет імені Івана Франка»;

465 тис. гривень — зарплата та інші виплати (компенсація проїзду, житла, відрядження, відшкодування) від Управління справами Апарату Верховної Ради України;

37 тис. гривень — подарунок у негрошовій формі від приходу Церкви св. Володимира і Ольги в Чикаго);

11 тис. гривень — у вигляді гонорару від Балтійський оборонний коледж.

Як видно з декларації основну частину грошей вона заробила саме після того, як потрапила в український парламент.

При цьому депутат заявила готівкові заощадження:

$9 тис.;

25 тис. гривень.

У банку Федина зберігає 72 тис. гривень і €194.

Вона є членом громадської організації «Світова федерація українських Лемківських об’єднань єднанань».

На оренду квартири в Києві вона витратила 81 тис. гривень, тобто вартість проживання в місяць обходиться їй близько 16 тис. гривень.

Як повідомляють ЗМІ, Федіна до появи у Верховній Раді була малопримітною фігурою навіть у рідному Львові. Працювала ведучою львівського «Евромайдана», а також виконувала пісні про УПА. Закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Франка, після чого пішла в аспірантуру і залишилася викладати в університеті. Але не без підтримки тодішнього ректора вузу і екс-міністра освіти Івана Вакарчука. Там завдяки університетським зв’язків вона познайомилася з оточенням Порошенко і потихеньку влилася в його команду.

dubinsky.pro