У Николаве проходять обшуки у справі “Мультика”

У четвер, 28 травня, правоохоронні органи прийшли з обшуком до миколаївського бізнесмена, «положенця» Ігорю Науменко.

Обшук у будинку, де проживає Науменко зі своєю родиною, почали днем.

Більше того, поліцейські проводять обшуки і в квартирах наближених до Ігоря Науменко, серед них права рука “положенця” Віталій Руденко, відомий у певних колах на прізвисько “Румун”.

На сьогоднішній день у Заводському суді міста Миколаєва щодо Ігоря Науменко та ще двох людей слухають кримінальне провадження за підозрою у вимаганні. Однак обшуки не стосуються цієї справи.

Як пише Злочинності НЕМАЄ, співробітники поліції проводять численні слідчі заходи у справі про замах на бізнесмена Михайла Титова (“Мультика”), на якого раніше було скоєно замах