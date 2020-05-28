На українських дорогах встановлюють гнучкі відбійники, що рятують життя

Гнучкі демпферні системи дозволяють зберегти здоров’я та життя тих, хто потрапив у ДТП.

В рамках діючої програми підвищення безпеки руху на деяких дорогах України встановлюють інноваційні відбійники. Останні 15 шт амортизаційних пристроїв “демпферних систем” були нещодавно встановленні на дорогах М-01 та Н-27 в Чернігівській області.

Першу демпферну систему у Чернігівській області було встановлено у грудні 2018 року. На південному під’їзді до Чернігова на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Навесні 2019-го вона пройшла перше випробування на практиці, зберігши чиєсь життя. Фахівці Служби автодоріг зафіксували сліди наїзду автівки на дану конструкцію. У 2019 році на дорогах Чернігівської області було встановлено 11 “демпферних систем”: сім на М-01 Київ-Чернігів – Нові Яриловичі, дві на М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ і ще дві на Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем’яч. Подібні амортизаційні пристрої є також у Вінницькій та Одеській областях.

: auto.24tv.ua

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