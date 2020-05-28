Кличко: у столичному метро пасажиропотік з кожним днем збільшується на 100 тисяч осіб

Після відновлення роботи Київського метрополітену пасажиропотік у метро з кожним днем у середньому збільшується на 100 тис. осіб.

Про це під час брифінгу, який транслював «112 Україна», заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Столичне метро вчора, у третій день після відновлення роботи, перевезло 536 тис. пасажирів. А за перші два дні — в загальному 773 тис. тобто щодня пасажиропотік в підземці зростає в середньому на 100 тис. осіб», — повідомив Кличко.

Крім того, мер нагадав, що місто повністю відновив роботу наземного громадського транспорту.

«На лініях вже працюють 345 автобусів, 326 тролейбусів, 242 трамвая і більше 80 маршруток КП «Київпастранс». Перевозять пасажирів і маршрутні таксі приватних перевізників. — Їх понад 1000 одиниць», — розповів мер.