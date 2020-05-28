Кава і чай пропонувати не будуть: озвучені нові правила проїзду в поїздах

Після відновлення руху пасажирських поїздів з 1 червня у роботі «Укрзалізниці» багато чого зміниться.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», гарячу воду в поїздах тепер будуть наливати виключно в особисту посуд пасажирів. Тимчасово заборонено продаж напоїв.

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