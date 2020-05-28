Кава і чай пропонувати не будуть: озвучені нові правила проїзду в поїздах

Після відновлення руху пасажирських поїздів з 1 червня у роботі «Укрзалізниці» багато чого зміниться.
Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», гарячу воду в поїздах тепер будуть наливати виключно в особисту посуд пасажирів. Тимчасово заборонено продаж напоїв.
Інші правила
- будуть продавати тільки 50% місць у вагонах, тобто не більше 2 пасажирів в одному купе; пасажири повинні бути в масках і пройти перевірку температури;
- у кожному вагоні встановлять санитайзер;
- перед кожним рейсом поїзди проходитимуть посилену дезінфекцію, посилена і обробка постільної білизни;
- пасажирам будуть рекомендувати обмежити пересування в поїзді.