Росія опинилася під загрозою нових санкцій: путінського посла «викликали на килим» в Німеччині

Німеччина може вимагати застосування нових санкцій відносно представників Росії. Приводом стала кібератака на Бундестаг, відповідальність за яку німецькі правоохоронці покладають на двох нещодавно висланих з країни співробітників посольства РФ. Нагадаємо, в травні 2020 року російські хакери почали атакувати українські держустанови «коронавирусными» листами.

За словами представника МЗС Німеччини в інтерв’ю ЗМІ, Берлін має намір звернутися до європейських структур з проханням накласти санкції на росіян, які відповідальні за кібератаки на уряд. Про це було заявлено викликаному для консультацій в МЗС Німеччини послу Росії.

«Російському послу з вказівкою на виданий генпрокуратурою 5 травня 2020 року ордер щодо російського громадянина Дмитра Бадіна було повідомлено, що уряд ФРН буде виступати в Брюсселі за залучення європейського режиму киберсанкций щодо відповідальних за напад на німецький Бундестаг. У тому числі щодо пана Бадіна», — сказала представник міністерства ФРН.

За версією слідства, саме Бадін в якості учасника хакерської групи APT28 несе відповідальність за атаку на Бундестаг у квітні-травні 2015 року, яка, як вважають у Берліні, була здійснена за вказівкою російського ГРУ. Більше того, на момент атаки він належав до військової спецслужбі ГРУ.