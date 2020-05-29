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В Україні з 1 червня відкривають фітнес-центри та басейни: названі умови роботи та відвідування

29.05.2020

В рамках ослаблення карантинних заходів в Україні з 1 червня відкриються фітнес-центри та басейни.

Про це повідомляє прес-служба Моз.

Також на початку літа будуть працювати тренажерні зали, дитячі спортивно-юнацьких шкіл.

Умови для роботи

  • кожному співробітнику необхідно вимірювати температуру перед початком зміни; не допускаються до роботи люди з температурою вище 37,2 і які мають симптоми ГРВІ; всі повинні носити маски або респіратори;

  • температуру необхідно вимірювати всім відвідувачам перед входом в зал; у кого вона вище 37,2 і є симптоми ГРВІ, до занять не допускаються;

  • максимальна кількість людей в залі на 10 кв. метрів допустимо — 1 людина (для індивідуальних занять), максимум один чоловік на 5 кв. метрів (для групових); всього можуть знаходиться в групі 10 осіб (за попереднім записом);

  • відвідувачі можуть користуватися шафками в роздягальнях через один;

  • на вході в зал має бути обладнане місце з антисептиком, паперовими рушниками і урнами;

  • тренажери для занять повинні розташовуватися на відстані мінімум 2,5 метрів один від одного;

  • вологе прибирання у приміщенні для відвідувача необхідно проводити не рідше одного разу на 2 години.

Як будуть працювати басейни

  • робота басейнів дозволена для індивідуальних занять і спортивних навчально-тренувальних груп від 2 років навчання;

  • у 50-метрових басейнах може перебувати на одній доріжці максимум 4 осіб — для індивідуальних занять, і максимум 6 — для тренувальних груп;

  • у 25-метрових басейнах: максимум 2 людини на одній доріжці — для індивідуальних занять, максимум 3 людини — для тренувальних груп.

Що заборонено

  • не можна користуватися спільними багаторазовими рушниками (крім персональних рушників відвідувачів);
  • заборонені поліграфічні матеріали;
  • повинні бути закриті зони СПА, масажні кабінети, фітнес-бари, кулери з водою, дитячі кімнати;
  • проведення групових занять, які передбачають безпосередній фізичний контакт і для дітей до 12 років;
  • одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами.
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