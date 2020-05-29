В Україні з 1 червня відкривають фітнес-центри та басейни: названі умови роботи та відвідування

В рамках ослаблення карантинних заходів в Україні з 1 червня відкриються фітнес-центри та басейни.

Про це повідомляє прес-служба Моз.

Також на початку літа будуть працювати тренажерні зали, дитячі спортивно-юнацьких шкіл.

Умови для роботи

кожному співробітнику необхідно вимірювати температуру перед початком зміни; не допускаються до роботи люди з температурою вище 37,2 і які мають симптоми ГРВІ; всі повинні носити маски або респіратори;

температуру необхідно вимірювати всім відвідувачам перед входом в зал; у кого вона вище 37,2 і є симптоми ГРВІ, до занять не допускаються;

максимальна кількість людей в залі на 10 кв. метрів допустимо — 1 людина (для індивідуальних занять), максимум один чоловік на 5 кв. метрів (для групових); всього можуть знаходиться в групі 10 осіб (за попереднім записом);

відвідувачі можуть користуватися шафками в роздягальнях через один;

на вході в зал має бути обладнане місце з антисептиком, паперовими рушниками і урнами;

тренажери для занять повинні розташовуватися на відстані мінімум 2,5 метрів один від одного;